الأحد 2025-11-02 01:53 م
 

الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر القادم

عطلة
عطلة
 
الأحد، 02-11-2025 12:03 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  يصادف  يوم الخميس، 25 ديسمبر، عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وفق رصد موقع الوكيل الاخباري .

اضافة اعلان

 
وعادة ما يصدر بلاغاً من رئيس الوزراء بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها بهذه المناسبة

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

طب وصحة معلومات عن البطاطا المقلية.. تعرفوا إليها

مطار بروكسل الدولي في بلجيكا

عربي ودولي تحقيق في بلجيكا بعد تحليق مسيّرات فوق قاعدة عسكرية

لا

طب وصحة وضعية النوم ليست الحل.. إليك سر تقليل حموضة المعدة

قب

طب وصحة خبراء: توقيت الوجبات بنفس أهمية نوعية الطعام

الخارجية تستلم أوراق اعتماد السفير السعودي لدى المملكة

أخبار محلية الخارجية تستلم أوراق اعتماد السفير السعودي لدى المملكة

أصيب عشرة أشخاص بجروح خطيرة، تسعة منهم في حالة خطرة، جراء هجوم طعن وقع على متن قطار متجه من دونكاستر إلى محطة كينغز كروس في لندن. ونقلت هيئة البي بي سي البريطانية بيان الشرطة البريطانية اليوم الأحد، أ

عربي ودولي إصابة 10 أشخاص بهجوم طعن في قطار ببريطانيا

ف34

طب وصحة 5 عادات يومية تهدد عمودك الفقري ورقبتك

هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد تعلن بدء التسجيل في دورات متخصصة

أخبار محلية العقبة: ورشة تدريبية بعنوان "مهارات تصميم المبادرات المجتمعية"



 
 





الأكثر مشاهدة