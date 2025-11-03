تنشيط السياحة تستضيف فريق تلفزيون كورياً لتوثيق مسار الحج المسيحي

الوكيل الإخباري- استضافت هيئة تنشيط السياحة فريق قناة (جُد. تي. في) الكورية، لإنتاج محتوى إعلامي مرئي يُبرز الأردن كأرض للقداسة، ويسلط الضوء على أهمية زيارة المملكة لخوض تجربة الحج المسيحي والتعرّف على المواقع الدينية والأثرية التي تجسد عمق الإرث الروحي والتاريخي للأردن.



وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، تأتي هذه الاستضافة في إطار جهود الهيئة لتعزيز مكانة الأردن كوجهة رائدة في السياحة الدينية على المستوى العالمي، وللوصول إلى جمهور واسع في كوريا الجنوبية، وبما يسهم في تعزيز الوعي بالأردن كمحطة رئيسية في مسار الحج المسيحي.

اضافة اعلان



وبتنسيق مشترك بين الهيئة والقناة، وُضعت خطة زيارة ميدانية شاملة لتصوير وتوثيق أبرز المواقع السياحية والأثرية والدينية في مختلف محافظات المملكة، من السلط وجرش وعجلون إلى مادبا والكرك والبترا ووادي رم والبحر الميت، إلى جانب مواقع الحج المسيحي مثل جبل نيبو وموقع المغطس وكنائس مادبا وسيدة الجبل في عنجرة.



وتضمنت الزيارة لقاءات رسمية مع هيئة تنشيط السياحة، وسلطة إقليم البترا، وهيئة موقع المغطس، إضافة إلى اجتماعات مع مجلس رؤساء الرعية الإنجيلية، بهدف بحث سبل تطوير برامج الزيارات المسيحية وتعزيز تجربة الحج في الأردن.



وتخللت الزيارة أنشطة ثقافية وسياحية متنوعة، شملت تجارب علاجية في حمامات ماعين والبحر الميت، ورحلات في وادي الموجب، وتجارب المطبخ الأردني الأصيل، وبما يعكس التنوع الثقافي والبيئي للمملكة ويعزز من تجربة الزائر.



وجرى الاتفاق بين الهيئة والقناة، على استمرار التعاون المشترك من خلال إرسال فريق إعلامي تابع للقناة في كانون الثاني المقبل، لتغطية احتفالات عيد الغطاس في موقع المغطس، بمشاركة الأب جون لي، رئيس كنيسة يود الإنجيلية في كوريا الجنوبية، إلى جانب استكمال تصوير المواقع الدينية والسياحية ضمن فيلم وثائقي بعنوان "الأردن: مملكة الزمن وأرض القداسة".



كما جرى الإتفاق، على أن تقوم القناة بترجمة المواد الترويجية والبطاقات الإعلامية إلى اللغة الكورية، وتزويد الهيئة بنسخ مترجمة من الفيديوهات التوثيقية، وبما يساهم في تعزيز وصول الرسائل التسويقية إلى الجمهور الكوري ويعكس صورة الأردن بواقعية واحترافية.