"الجمارك" : نحو 2000 مركبة متبقية في رصيد المنطقة الحرة

وبين العيسى مساء السبت، أن عدد المركبات المتبقية في رصيد الحرة حتى الآن يقارب 2000 مركبة، فيما بلغ عدد البيانات المسجلة لليوم 1803 بيانات، متوقعاً إنجاز كافة المعاملات مع نهاية عمل اليوم.
وأضاف أن حركات الإيداع والإخراج لا تزال مستمرة من قبل التجار.
وأكد العيسى أن كوادر المركز تعمل بكل طاقتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكانت الجمارك الأردنية قد أكّدت، أنّه لا تمديد لقرار وقف التخليص على السيارات غير المطابقة للمواصفات.
بعد 1 تشرين الأول سيكون هنالك 3 محدّدات، فإنه "لن يتم التخليص أو السماح على المركبات السالفج"، لن يكون هنالك سماح بالتخليص على سيارات الكهرباء التي يزيد عمرها عن 3 سنوات بما فيها سنة التخليص، "سيتم تطبيق اشتراطات المواصفات والمقاييس فيما يتعلق بالمواصفات الأوروبية والأميركية والسعودية على جميع أنواع مركبات (الهايبرد – البنزين – الكهرباء).
