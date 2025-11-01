"الجمارك" : نحو 2000 مركبة متبقية في رصيد المنطقة الحرة

الوكيل الإخباري- قال مدير جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء، ركاد العيسى، إن مركز الجمرك مستمر في استقبال معاملات البيانات الجمركية حتى الساعة 12 ليلاً من اليوم، بهدف إنجاز أكبر عدد ممكن من البيانات الجمركية، قبل دخول القرارات الحكومية الأخيرة حيز التنفيذ فجر الأحد.

وبين العيسى مساء السبت، أن عدد المركبات المتبقية في رصيد الحرة حتى الآن يقارب 2000 مركبة، فيما بلغ عدد البيانات المسجلة لليوم 1803 بيانات، متوقعاً إنجاز كافة المعاملات مع نهاية عمل اليوم.

وأضاف أن حركات الإيداع والإخراج لا تزال مستمرة من قبل التجار.



وأكد العيسى أن كوادر المركز تعمل بكل طاقتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وكانت الجمارك الأردنية قد أكّدت، أنّه لا تمديد لقرار وقف التخليص على السيارات غير المطابقة للمواصفات.