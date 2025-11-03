تعرف على أنواع زيت الزيتون المطروحة في الأسواق الأردنية والفارق بينها

ويُستخرج زيت الزيتون البعل من أشجار تعتمد على الأمطار الموسمية فقط دون أي تدخل بشري للري، ويُعرف بمذاقه الغني وقيمته الغذائية العالية، لكنه أقل إنتاجًا مقارنة بالزيتون المروى، ما يرفع سعره في الأسواق، خصوصًا في مواسم انخفاض الأمطار.
أما زيت الزيتون السقي فيُستخلص من أشجار تُروى بانتظام باستخدام أنظمة الري، ويُعرف بإنتاجه الأكبر وحجمه الأكبر للثمار، ما يجعله أقل سعرًا مقارنة بزيت الزيتون البعل.
ويُشير خبراء الزراعة إلى فئة ثالثة تُعرف باسم الري التكميلي، حيث تُزرع الأشجار وفق نظام البعل ولكن يتم تدعيمها ببعض عمليات الري في مواسم الجفاف، بهدف الحفاظ على جودة الزيت مع رفع الإنتاجية، ويأتي سعرها متوسطًا بين البعل والسقي.
ويؤكد الخبراء أن ارتفاع أسعار الزيت البعل هذا الموسم يعكس ندرة الإنتاج، فيما تستمر المنافسة بين الأنواع في الأسواق الأردنية، مع دعوات لزيادة التوعية حول الفروق بين أنواع الزيتون وجودتها وقيمتها الغذائية والذي ينعكس على سعر كل نوع منها.
-
أخبار متعلقة
-
الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يدعم تنفيذ مشروع لـ "الوطني للبحوث الزراعية"
-
الحسين اربد يخسر بنتيجة 35 مقابل صفر في دوري المحترفات
-
الرواشدة: تطبيق معايير شفافة في اختيار المشاركين بمهرجان الزيتون
-
محافظ الكرك: مشروع "التلفريك" يعزز النشاط السياحي وجذب الاستثمارات
-
وزير الصحة يلتقي نقابة الممرضين ويؤكد دعم المطالب العادلة
-
وزير الثقافة يرعى في امليح احتفالية بذكرى الفنان الراحل فارس عوض
-
حسان يلتقي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيَّة القطري في الدَّوحة
-
الصفدي يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن غزة بإسطنبول