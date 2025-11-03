الإثنين 2025-11-03 10:21 م
 

تعرف على أنواع زيت الزيتون المطروحة في الأسواق الأردنية والفارق بينها

زيت الزيتون
زيت زيتون في أحد معاصر المملكة
 
الوكيل الإخباري-  شهد موسم الزيتون الحالي في الأردن انخفاضًا في محصول زيت الزيتون البعل، أحد أغلى أنواع الزيتون وأكثرها طلبًا في الأسواق المحلية، ما انعكس مباشرة على ارتفاع أسعاره مقارنة بأنواع الزيتون المروى والري التكميلي.اضافة اعلان


ويُستخرج زيت الزيتون البعل من أشجار تعتمد على الأمطار الموسمية فقط دون أي تدخل بشري للري، ويُعرف بمذاقه الغني وقيمته الغذائية العالية، لكنه أقل إنتاجًا مقارنة بالزيتون المروى، ما يرفع سعره في الأسواق، خصوصًا في مواسم انخفاض الأمطار.

أما زيت الزيتون السقي فيُستخلص من أشجار تُروى بانتظام باستخدام أنظمة الري، ويُعرف بإنتاجه الأكبر وحجمه الأكبر للثمار، ما يجعله أقل سعرًا مقارنة بزيت الزيتون البعل.

ويُشير خبراء الزراعة إلى فئة ثالثة تُعرف باسم الري التكميلي، حيث تُزرع الأشجار وفق نظام البعل ولكن يتم تدعيمها ببعض عمليات الري في مواسم الجفاف، بهدف الحفاظ على جودة الزيت مع رفع الإنتاجية، ويأتي سعرها متوسطًا بين البعل والسقي.

ويؤكد الخبراء أن ارتفاع أسعار الزيت البعل هذا الموسم يعكس ندرة الإنتاج، فيما تستمر المنافسة بين الأنواع في الأسواق الأردنية، مع دعوات لزيادة التوعية حول الفروق بين أنواع الزيتون وجودتها وقيمتها الغذائية والذي ينعكس على سعر كل نوع منها.
 
 
