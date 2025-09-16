الثلاثاء 2025-09-16 12:29 م
 

سلطة وادي الأردن: إنجاز 90% من مشروع تعبيد الطرق الزراعية في دير علا

جانب من مشروع توريد وفرش خلطة إسفلتية ساخنة للطرق الزراعية في لواء دير علا
جانب من مشروع توريد وفرش خلطة إسفلتية ساخنة للطرق الزراعية في لواء دير علا
 
الثلاثاء، 16-09-2025 11:36 ص
الوكيل الإخباري-   تفقّد مساعد متصرف لواء دير علا، عيسى البقور، ومساعد الأمين العام للأغوار الشمالية والوسطى، فيصل الفقير، الثلاثاء، سير العمل في مشروع توريد وفرش خلطة إسفلتية ساخنة للطرق الزراعية في لواء دير علا، والمموّل من مخصصات مجلس محافظة البلقاء لعام 2024/2025.اضافة اعلان


وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع نحو 90%، بطول إجمالي يقارب 14 ألف متر طولي.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود سلطة وادي الأردن المستمرة لتنفيذ مشاريع اللامركزية، الرامية إلى تطوير البنية التحتية في اللواء، وتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم، وتعزيز الحركة الزراعية، بما يُسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وأكّدت السلطة التزامها بمواصلة تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية ضمن برامج اللامركزية، تُسهم في تحسين الخدمات المقدّمة للمزارعين، وتعزيز التنمية الزراعية والاقتصادية في مختلف مناطق وادي الأردن.
 
 
