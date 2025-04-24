الخميس 2025-04-24 03:10 م
 

طرح عطاء لشراء كميات من القمح

حفنة من القمح
حفنة من القمح
 
الخميس، 24-04-2025 01:25 م
الوكيل الإخباري-   طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن قمح.اضافة اعلان


ودعت الوزارة في بيان الخميس، الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

واشترطت عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ فتح العروض وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال بوتين: الاقتصاد الروسي يتجه نحو "هبوط ناعم" لمكافحة التضخم

45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية 45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

9عهخ

فيديو منوع السبب الأول لتساقط الشعر لدى النساء والرجال

ثبث

فيديو منوع حادث جدلي في الصين: "توك توك" يصدم أماً وطفلها

حلقة ضوئية تحيط بقرص الشمس في قبة السماء فوق محافظة صبيا جنوب السعودية

منوعات ظاهرة نادرة تخطف الأنظار فوق جنوب السعودية

لاغى

فيديو منوع فكرة غريبة لسلق البيض !

ن

أخبار محلية بلدية السلط تعتزم اطلاق مركز متخصص بترميم المباني التراثية

بيتر سيارتو

أخبار محلية سيارتو يثمن دور الملك بالحفاظ على الاستقرار بالمنطقة والعالم



 
 





الأكثر مشاهدة