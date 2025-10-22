الأربعاء 2025-10-22 07:36 ص
 

فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء
أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء
 
الأربعاء، 22-10-2025 06:01 ص
الوكيل الإخباري-   تعتذر شركة توزيع الكهرباء عن اضطرارها لفصل التيار الكهربائي في محافظة الطفيلة اليوم الأربعاء الموافق 22-10-2025، وذلك من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 3:00 عصراً.اضافة اعلان


المناطق المتأثرة: شيظم / أبو بنا
سبب الفصل: كهربة شبكة جديدة وإجراء صيانة سنوية للشبكة القائمة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يمين) مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته

عربي ودولي أمين حلف الناتو سيلتقي مع ترامب وسط مساعٍ دبلوماسية لإبرام اتفاق سلام في أوكرانيا

البقاء لله

الوفيات وفيات الاربعاء 22-10-2025

طقس معتدل في معظم المناطق وحار نسبيا في الأغوار والعقبة

الطقس طقس معتدل في معظم المناطق وحار نسبيا في الأغوار والعقبة

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا اليوم

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال يقتحم بلدات في قلقيلية والخليل

براميل نفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

سبائك ذهب

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا



 
 





الأكثر مشاهدة