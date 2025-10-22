فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- تعتذر شركة توزيع الكهرباء عن اضطرارها لفصل التيار الكهربائي في محافظة الطفيلة اليوم الأربعاء الموافق 22-10-2025، وذلك من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 3:00 عصراً.





المناطق المتأثرة: شيظم / أبو بنا

سبب الفصل: كهربة شبكة جديدة وإجراء صيانة سنوية للشبكة القائمة.