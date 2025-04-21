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قاضي القضاة: رسالة الإسلام تدعو للاعتدال والوئام لا للتطرف والغلو

سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ نهار الربطة
سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ نهار الربطة
 
الإثنين، 21-04-2025 02:18 م
الوكيل الإخباري- حذّر سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ نهار الربطة من خطورة الفكر المتطرف والغلو، مؤكّدًا ضرورة التمسك بقيم الوسطية والوئام، والاعتصام بحبل الله المتين، انطلاقًا من الثوابت الإسلامية السمحة، ومنهج الاعتدال الذي حثّت عليه شريعتنا الغرّاء، وجاء به نبيّنا الكريم صلى الله عليه وسلم.اضافة اعلان


وعرض الربطة، في محاضرة أُلقيت اليوم الاثنين ضمن فعاليات الدورة العلمية السادسة والأربعين لشرح مضامين رسالة عمّان، التي ينظّمها معهد الملك عبد الله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم، أبرز المبادرات الملكية السامية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني لترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال، ومنها: رسالة عمّان، ومبادرة "كلمة سواء"، وأسبوع الوئام العالمي بين الأديان.

وأكد أن هذه المبادرات الملكية السامية جاءت بمضامين علمية وفكرية هامة، عكست عمق الفكر الهاشمي المستنير في ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم المشترك، وتأكيد أن منهج الوسطية والاعتدال يمثل جوهر الهوية الحضارية للأمة الإسلامية، وأحد أركانها المعرفية والثقافية.

وأشار إلى الدور الكبير الذي تضطلع به المملكة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في إرساء دعائم الوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الانفتاح والحوار البنّاء بين أتباع الديانات المختلفة على مستوى العالم، ومواجهة مظاهر الغلو والتطرف بالفكر المستنير والمنهج القويم المستند إلى رسالة الإسلام السمحة.
 
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