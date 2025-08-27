كلية الأميرة ثروت تحتفل بتخريج الفوج الـ44 من طالباتها

الوكيل الإخباري- تحت رعاية سمو الأميرة ثروت الحسن، احتفلت كلية الأميرة ثروت المتوسطة، اليوم الأربعاء، بتخريج الفوج الرابع والأربعين من طالباتها، في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب.

اضافة اعلان



واستهل الحفل بالسلام الملكي، تبعه دخول موكب الخريجات وموكب أعضاء الهيئة التدريسية.