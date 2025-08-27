الأربعاء 2025-08-27 07:00 م
 

كلية الأميرة ثروت تحتفل بتخريج الفوج الـ44 من طالباتها

كلية الأميرة ثروت تحتفل بتخريج الفوج الـ44 من طالباتها
كلية الأميرة ثروت تحتفل بتخريج الفوج الـ44 من طالباتها
 
الأربعاء، 27-08-2025 05:16 م

الوكيل الإخباري-  تحت رعاية سمو الأميرة ثروت الحسن، احتفلت كلية الأميرة ثروت المتوسطة، اليوم الأربعاء، بتخريج الفوج الرابع والأربعين من طالباتها، في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب.

واستهل الحفل بالسلام الملكي، تبعه دخول موكب الخريجات وموكب أعضاء الهيئة التدريسية.


وألقى عميد الكلية الدكتور باسم اللوزي كلمة استعرض فيها أبرز إنجازات الكلية خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى النجاحات التي حققتها الكلية على الصعيدين التعليمي والتدريبي، وما تميزت به الطالبات من تفوق أكاديمي، إذ تمكنت مجموعة من الطالبات من إحراز المركز الأول على مستوى المملكة في امتحان الشامل الوطني.

وسلط اللوزي الضوء على إنجازات مركز صعوبات التعلم التابع للكلية، والذي أسهم بشكل فعال في إصدار النسخة الخامسة من مقياس وكسلر- 5 لتقييم القدرات العقلية لذكاء الأطفال ومقياس تشخيص المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية وهو الأول من نوعه في الإقليم.

ولفت إلى أن المركز أصبح أنموذجا وطنيا يحتذى به في مجال صعوبات التعلم.

وتخلل الحفل كلمة ألقتها إحدى الخريجات باسم زميلاتها، عبرت فيها عن اعتزاز الطالبات بالانتماء إلى هذا الصرح التعليمي العريق، شاكرة الأساتذة وأهالي الطالبات على دعمهم المستمر طوال سنوات الدراسة.

ووزعت سموها الشهادات على الخريجات في نهاية الحفل، الذي شهد حضور شخصيات أكاديمية وتربوية وأولياء أمور الطالبات، الذين عبروا عن سعادتهم بهذا اليوم الذي يتوج أعواما من الاجتهاد.

 
 
