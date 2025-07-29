"لا لإطلاق العيارات النارية".. مبادرة مجتمعية في الزرقاء

11:23 م

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الوكيل الإخباري- أطلقت دائرة لجان الأحياء والمبادرات – لجنة جبل المغير، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في مركز أمن البتراوي، مبادرة لتوقيع وثيقة بعنوان "لا لإطلاق العيارات النارية"، بهدف تعزيز الأمن المجتمعي وحماية الأرواح والممتلكات. اضافة اعلان





وأقيمت الفعالية في جمعية أبناء اللد الخيرية، في إطار جهود تكاملية بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية، لتعزيز الوعي العام بمخاطر إطلاق العيارات النارية، لما تُشكله من تهديد مباشر للأرواح وتعكير للأمن العام، ما يستدعي وقفة جماعية حازمة للتصدي لهذه الظاهرة.



وثمّنت مديرة لجان الأحياء والمبادرات، الدكتورة أروى العارضة، هذا الحراك المجتمعي الواعي، واعتبرته نموذجًا للتشاركية الفاعلة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية، يُجسّد روح المسؤولية المجتمعية.



من جهته، أكد عضو اللجنة المعيّنة في بلدية الزرقاء، ليث العزة، أن توقيع الوثيقة يُعد صرخة جماعية ضد ظاهرة خطيرة تهدد أمن وسلامة المجتمع، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل دعمًا لقضية إنسانية نبيلة وموقفًا شجاعًا يُستنهَض فيه الضمير المجتمعي لرفض هذه السلوكيات العبثية.