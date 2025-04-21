متحف الأطفال المتنقل يفتتح فعالياته في البترا

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الوكيل الإخباري- انطلقت صباح أمس الأحد، فعاليات متحف الأطفال المتنقل في لواء البترا، بتنظيم من مديرية شباب البترا وبالتعاون مع متحف الأطفال الأردني، وتستمر الأنشطة حتى الاثنين 28 نيسان، مستهدفة الفئة العمرية من 5 - 12 عامًا. اضافة اعلان





ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن جهود المتحف المتنقل في الوصول إلى مختلف محافظات المملكة، من خلال برنامج تفاعلي متكامل يجمع بين التعليم والترفيه، ويُعزز من مهارات الأطفال المعرفية والحسية في بيئة مشجعة على المغامرة والتجربة والابتكار.



وأكد مدير شباب البترا فادي الفضول، أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا مميزًا للتعليم غير التقليدي، وتسهم في تحفيز الإبداع والتفاعل البنّاء لدى الأطفال، مشيرًا إلى أن الفعاليات تتضمن مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تُسهم في تعزيز التعلم من خلال اللعب والتجربة العملية.



وتمتد الفعاليات يوميًا على فترتين؛ من التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا لطلبة المدارس، ومن الثالثة وحتى الخامسة مساءً مخصصة للعائلات.

