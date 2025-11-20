الجمعة 2025-11-21 03:50 م
 

بلدية المعراض تطرح عطاء خلطة إسفلتية بـ300 ألف دينار وتنجز ثاني مراحل طريق عيصرة

الخميس، 20-11-2025 11:14 ص

الوكيل الإخباري-   طرحت بلدية المعراض عطاء خلطة إسفلتية بقيمة 300 ألف دينار لإعادة وتأهيل طرق داخل تنظيم محافظة جرش، وفق المدير التنفيذي للبلدية مروان العياصرة.

وقال العياصرة إن البلدية أنهت فتح وتعبيد وإعادة صيانة طريق عيصرة المرحلة الثانية، مبينًا أن الطريق يربط لواء المعراض بمستشفى الأميرة هيا العسكري.


وأضاف أن أهمية الطريق تكمن في تخفيف الاكتظاظ المروري على طريق سوف المار من منتصف الوسط التجاري لبلدة سوف، مما يسهل وصول المراجعين إلى المستشفى.

 
 
