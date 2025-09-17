الأربعاء 2025-09-17 05:43 م
 

مستشفى الجامعة الأردنية يطلق مبادرة "يوم التغيير"

جانب من المبادرة
 
الأربعاء، 17-09-2025 05:03 م

الوكيل الإخباري- برعاية سمو الأميرة منى الحسين، وضمن مبادرة "يوم التغيير" التي ينظمها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC) هذا العام تحت شعار "صحة أطفالنا.. مسؤوليتنا"، أطلق مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء، سلسلة من المبادرات الصحية والإنسانية الهادفة إلى تعزيز جودة الرعاية المقدمة للأطفال.

وأكد مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول خلال الفعالية أهمية استخدام لغة دافئة ومبسطة في التعامل مع الأطفال، بما يجعل زيارتهم للمستشفى أكثر طمأنينة وأمانا، داعيا إلى أن تكون روح التغيير ممارسة يومية وثقافة متجذرة في جميع أقسام المستشفى.


وتنوعت المبادرات بين تعهدات طبية وتمريضية وخدمية، شملت الكشف المبكر عن أمراض الأطفال، وتوعية الأمهات بأهمية صحتهن النفسية والجسدية خلال الحمل وما بعده، وتعزيز الاستخدام الآمن للأدوية، إضافة إلى حملات للتبرع بالدم وتوزيع وجبات صحية، فضلا عن فعاليات ترفيهية وتثقيفية للأطفال داخل المستشفى.


وشددت الدوائر المختلفة على التزامها بأعلى معايير الممارسة الطبية والتمريضية، وبتوفير بيئة علاجية آمنة وداعمة، إلى جانب إشراك ذوي الأطفال في التثقيف الصحي، وتقديم أنشطة توعوية مبتكرة ترسخ مبدأ أن صحة الأطفال مسؤولية جماعية.


وتأتي هذه المبادرات امتدادا لنهج مستشفى الجامعة الأردنية في دعم ثقافة التغيير الإيجابي والابتكار، وتعزيز موقعه كصرح طبي وطني رائد يضع صحة الأطفال وأسرهم في مقدمة أولوياته.

 
 
