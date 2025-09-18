قطر تبحث مع "الجنائية الدولية" محاسبة إسرائيل قانونياً

وكتب الخليفي في منشور على منصة "إكس" عقب الاجتماع: "زرت اليوم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في إطار عمل الفريق المكلف ببحث المسارات القانونية للرد على العدوان الإسرائيلي على دولة قطر".
وأكد مسؤول قطري أن الاجتماع جاء في إطار سعي الدولة الخليجية لسلك "كل السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة لضمان محاسبة المسؤولين عن الهجوم الإسرائيلي على قطر".
ووصف المسؤول القطري الهجوم الإسرائيلي بـ"غير القانوني"، مضيفاً أنه "يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وأفاد أن قطر "ستواصل الانخراط مع الشركاء والمؤسسات الدولية لتعزيز احترام سيادة القانون، ومنع المزيد من الانتهاكات، والحفاظ على السلام والأمن في منطقتنا".
وتدرس الدوحة اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل في أعقاب الهجوم غير المسبوق على أراضيها الأسبوع الماضي.
سكاي نيوز
