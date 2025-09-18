العيسوي يستقبل الطفلة ربيعة أبو رمان أول أردنية تترأس لجنة حقوق الطفل بالبرلمان العربي

الخميس 2025-09-18 07:06 م
 

الخميس، 18-09-2025 06:16 م
الوكيل الإخباري- استضاف رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي في مكتبه، اليوم الخميس، الطفلة ربيعة أبو رمان (16 عامًا) ، والتي فازت برئاسة لجنة حقوق الطفل في البرلمان العربي للطفل، ومقره في الشارقة، كأول طفلة أردنية تتبوأ هذا الموقع المشرّف.اضافة اعلان


وخلال اللقاء، تحدثت أبو رمان عن تجربتها في هذا المسار، مستعرضة تطلعاتها في تعزيز مشاركة الأطفال والشباب في قضايا وطنهم وأمتهم، ومؤكدة أن صوت الطفل قادر على أن يكون جزءًا فاعلًا من الحوار وصناعة المستقبل.

العيسوي حيّا أبو رمان على إنجازها المميز، معبّرًا عن فخره واعتزازه بما حققته، وقال: "إن نجاحك يمثل صورة مشرقة عن إبداع أطفال الأردن، وتجسيدًا للرؤية الملكية السامية التي تؤمن بدور الشباب والأجيال الجديدة في بناء الوطن وصون مكتسباته".

وأشاد العيسوي بقدرات أبو رمان ومهاراتها المتعددة، فضلًا عن نشاطها في مجالات التطوع والمجتمع المحلي، والتي تمثل نموذجا يُحتذى لشباب الأردن في الإبداع والريادة.

واعتبر  أن ما قدمته ربيعة هو رسالة أمل، تؤكد أن الإرادة والعزيمة لا تعرفان العمر.

وأضاف العيسوي أن الطفولة هي البذرة الأولى للنهضة، وأن كل إنجاز يحققه أطفال الأردن إنما هو رصيد للوطن ولأمته.

يشار إلى أن ربيعة أبو رمان كانت تشغل منصب رئيسة مجلس الطلبة في مدرستها . وتمتاز بمهارات متعددة في الشعر والكتابة الإبداعية والمقالية، إضافة إلى التمثيل المسرحي والمناظرات، وتتقن اللغتين التركية والإنجليزية بطلاقة.

وقد شاركت في برامج تدريبية بمجالات المسرح والتنمر والبرمجة بلغة Python والميثاق الحزبي، إلى جانب نشاطها المجتمعي الواسع في منتدى البلقاء الثقافي وتكية السلط ومراكز الشباب. حيث لُقبت بأصغر متطوعة وشاعرة في البلقاء.

الى جانب انها عضو مؤسس في مجلس حقوق الطفل التابع لمنتدى البقاء الثقافي وصاحبة مبادرة ضد التنمر على الأطفال.
 
 
