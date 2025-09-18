إيطاليا تؤكد دعمها إعلانا في الأمم المتحدة يخص إقامة دولة فلسطينية

07:43 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه "في 22 أيلول في نيويورك، سندعم بكل إخلاص إعلانًا في الأمم المتحدة، يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الأعمال العدائية". اضافة اعلان





وفي رسالة بعثها للمشاركين بالمؤتمر الدولي: مفترق طرق البحر الأبيض المتوسط، الذي تنظمه مؤسسة (ميد ـ أور) الإيطالية، والمنعقد في باليرمو اليوم الخميس، قال الوزير تاياني، إن "دعم حل الدولتين يعني الحفاظ على أسسه أيضًا"، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية.



وأضاف تاياني، إن "جلّ تفكيري ينصب على قطاع غزّة، الذي شهدنا فيه في الأشهر الأخيرة مذبحة حقيقية".



وأكد الوزير تاياني: "نحن نعارض الهجوم على غزّة لما ينطوي عليه من مخاطر على السكان المدنيين، وكذلك أي اقتراح لتهجير قسري للفلسطينيين من القطاع، كما ندين أي خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية أو ضمها".



وشدد على أنه "لا يمكننا ولا نريد أن نذعن لمزيد من التصعيد العسكري، الذي من شأنه أن يفاقم أزمة إنسانية كارثية أصلاً".



وأردف: "نحن في طليعة الجهود الإنسانية، وندعم بقوة إعادة إطلاق العملية السياسية من أجل دولتين تعيشان معاً في سلام وأمن"، مبيناً أنه "لهذا السبب تحديدًا، شاركت إيطاليا بفاعلية، بمقترحات عملية وملموسة، في العملية التي أفضت إلى مؤتمر نيويورك حول حل الدولتين في تموز الماضي".

