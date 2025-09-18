الخميس 2025-09-18 08:46 م
 

إيطاليا تؤكد دعمها إعلانا في الأمم المتحدة يخص إقامة دولة فلسطينية

إيطاليا تؤكد دعمها إعلانا في الأمم المتحدة يخص إقامة دولة فلسطينية
إيطاليا تؤكد دعمها إعلانا في الأمم المتحدة يخص إقامة دولة فلسطينية
 
الخميس، 18-09-2025 07:43 م
الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه "في 22 أيلول في نيويورك، سندعم بكل إخلاص إعلانًا في الأمم المتحدة، يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الأعمال العدائية".اضافة اعلان


وفي رسالة بعثها للمشاركين بالمؤتمر الدولي: مفترق طرق البحر الأبيض المتوسط، الذي تنظمه مؤسسة (ميد ـ أور) الإيطالية، والمنعقد في باليرمو اليوم الخميس، قال الوزير تاياني، إن "دعم حل الدولتين يعني الحفاظ على أسسه أيضًا"، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية.

وأضاف تاياني، إن "جلّ تفكيري ينصب على قطاع غزّة، الذي شهدنا فيه في الأشهر الأخيرة مذبحة حقيقية".

وأكد الوزير تاياني: "نحن نعارض الهجوم على غزّة لما ينطوي عليه من مخاطر على السكان المدنيين، وكذلك أي اقتراح لتهجير قسري للفلسطينيين من القطاع، كما ندين أي خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية أو ضمها".

وشدد على أنه "لا يمكننا ولا نريد أن نذعن لمزيد من التصعيد العسكري، الذي من شأنه أن يفاقم أزمة إنسانية كارثية أصلاً".

وأردف: "نحن في طليعة الجهود الإنسانية، وندعم بقوة إعادة إطلاق العملية السياسية من أجل دولتين تعيشان معاً في سلام وأمن"، مبيناً أنه "لهذا السبب تحديدًا، شاركت إيطاليا بفاعلية، بمقترحات عملية وملموسة، في العملية التي أفضت إلى مؤتمر نيويورك حول حل الدولتين في تموز الماضي".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الأردن يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي

ل

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

ا

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الصمادي

ل

أخبار محلية إطلاق مشروع المسارات التراثية السياحية في الزرقاء

إيطاليا تؤكد دعمها إعلانا في الأمم المتحدة يخص إقامة دولة فلسطينية

عربي ودولي إيطاليا تؤكد دعمها إعلانا في الأمم المتحدة يخص إقامة دولة فلسطينية

العيسوي يرعى انطلاق مهرجان الوفاء للوطن وقائده

أخبار محلية العيسوي يرعى انطلاق مهرجان الوفاء للوطن وقائده

بيان رسمي يكشف هوية منفذ حدث المعبر

أخبار محلية بيان رسمي يكشف هوية منفذ حدث المعبر

قطر تبحث مع "الجنائية الدولية" محاسبة إسرائيل قانونياً

عربي ودولي قطر تبحث مع "الجنائية الدولية" محاسبة إسرائيل قانونياً



 
 





الأكثر مشاهدة