مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الصمادي

الخميس، 18-09-2025 07:56 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة الصمادي بوفاة العميد الطيار المقاتل المتقاعد غازي مصلح سليم الصمادي.اضافة اعلان



ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء الفقيد في منطقة عنجرة بمحافظة عجلون، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الصمادي، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.


كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
 
 
