مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الصمادي

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء الفقيد في منطقة عنجرة بمحافظة عجلون، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الصمادي، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
