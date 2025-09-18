بيان رسمي يكشف هوية منفذ حدث المعبر

07:17 م

الوكيل الإخباري- بدأت الأجهزة الرسمية تحقيقًا موسعًا في حادثة إطلاق النار التي وقعت بعد ظهر اليوم على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين (معبر الكرامة)، والتي أدانتها المملكة رفضًا لأي خرق للقانون أو تعريض لمصالحها وقدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.





وأفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن السائق المتهم بالعملية هو عبد المطلب القيسي، من مواليد عام 1968، وهو مدني يعمل منذ نحو 3 أشهر سائقًا لإيصال المساعدات إلى غزة ضمن آلية تنسيق رسمية بين الأردن وقطاع غزة.



وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث، مشددة على موقف الأردن الثابت في إدانة كل أعمال العنف ورفض أي أعمال غير قانونية قد تعرّض مصالح المملكة وعمليات إيصال المساعدات للخطر.



وأوضح البيان أن الوزارة تتابع بالتنسيق مع الأجهزة المعنية أوضاع السائقين الذين عبروا الجسر اليوم لضمان عودتهم الفورية إلى الأردن بعد انتهاء مهام إيصال المساعدات.

