المهندسة نور اللوزي عضواً بلجنة مراجعة البحوث الدوائية في مستشفى الجامعة الأردنية

وشملت التشكيلة تعيين المهندسة نور أحمد اللوزي عضوًا ممثلًا عن المجتمع المحلي في اللجنة، التي تُعنى بمراجعة واعتماد البحوث الطبية والدراسات الدوائية والسريرية، وضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والعلمية وحماية حقوق المشاركين فيها.
ويُذكر أن اللجنة المؤسسية لمراجعة البحوث والدراسات الدوائية تشكل حلقة أساسية في تطوير البحث العلمي داخل مستشفى الجامعة الأردنية، من خلال مراجعة الدراسات المقدمة، ومتابعة تنفيذها، والتأكد من توافقها مع التشريعات المحلية والمعايير الدولية ذات الصلة.
