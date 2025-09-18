الخميس 2025-09-18 07:06 م
 

المهندسة نور اللوزي عضواً بلجنة مراجعة البحوث الدوائية في مستشفى الجامعة الأردنية

المهندسة نور أحمد اللوزي
 
الخميس، 18-09-2025 06:32 م
الوكيل الإخباري- قرر مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية إعادة تشكيل اللجنة المؤسسية لمراجعة البحوث والدراسات الدوائية (IRB)، وذلك بعد انتهاء فترة عمل اللجنة السابقة، حيث ضمّت التشكيلة الجديدة عددًا من الأساتذة والأطباء من مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى ممثلين عن الجوانب القانونية والمجتمع المحلي.اضافة اعلان


وشملت التشكيلة تعيين المهندسة نور أحمد اللوزي عضوًا ممثلًا عن المجتمع المحلي في اللجنة، التي تُعنى بمراجعة واعتماد البحوث الطبية والدراسات الدوائية والسريرية، وضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والعلمية وحماية حقوق المشاركين فيها.

ويُذكر أن اللجنة المؤسسية لمراجعة البحوث والدراسات الدوائية تشكل حلقة أساسية في تطوير البحث العلمي داخل مستشفى الجامعة الأردنية، من خلال مراجعة الدراسات المقدمة، ومتابعة تنفيذها، والتأكد من توافقها مع التشريعات المحلية والمعايير الدولية ذات الصلة.
 
 
