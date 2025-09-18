أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس عند الإغلاق، مع تقييم المتداولين لآخر تحديثات السياسة النقدية من بنك إنكلترا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

اضافة اعلان



وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.34 نقطة أو بنسبة 0.79 بالمئة، إلى مستوى 554.97 نقطة في نهاية التعاملات، مع تسجيل معظم القطاعات أداءً إيجابياً، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .



بينما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على صعود 311.78 نقطة أو بنسبة 1.33 بالمئة إلى مستوى 23670.96 نقطة.



وزاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 19.74 نقطة أو بنسبة 0.21 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 9228.11 نقطة.



في حين، ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 67.63 نقطة أو بنسبة 0.87 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7854.61 نقطة.

