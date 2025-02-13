منحة ألمانية للمساهمة بتنفيذ برنامج التشجير الوطني

وتأتي هذه المنحة، ضمن المساعدات الألمانية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وأشادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بدعم الحكومة الألمانية المتواصل للأردن في الجهود التنموية للمملكة ودعمها في تحمل الأعباء الناجمة عن أزمة اللجوء السوري، مشيرة إلى أهمية الدعم في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتشجير والذي سيوفر من خلاله فرص عمل لمهندسين زراعيين، بالإضافة إلى فرص عمل مؤقتة للأردنيين واللاجئين السوريين خلال فترة تنفيذ البرنامج وفي إطار خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية.
من جانبه، بين الحنيفات أهمية هذا الدعم في توسيع الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، لافتاً إلى أهمية القطاع الزراعي في تعزيز الاقصاد الوطني والترابطات العديدة التي يمتلكها القطاع اقتصادياً واجتماعياً.
بدوره، قال السفير الألماني، إن بلاده تدعم برنامج التشجير الوطني في الأردن بهدف التخفيف من آثار تغير المناخ وتوفير فرص عمل في المجتمعات المستضيفة.
وأضاف، أن زراعة الأشجار ذات القيمة الاقتصادية ستوفر فوائد إضافية للمجتمعات المحلية، مؤكداً أن الشراكة مع وزارة الزراعة في هذا المشروع من شأنها المساهمة في التحول الأخضر والمستدام في الأردن.
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