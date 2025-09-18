الخميس 2025-09-18 07:07 م
 

أيرلندا: تصعيد الهجوم على غزة سيؤدي لمزيد من القتل والمجاعة

الخميس، 18-09-2025 05:38 م
الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس إن تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر في الأرواح والمجاعة، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في القطاع.اضافة اعلان


وأوضح هاريس -الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والتجارة- أنه سيحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الوضع في غزة سيكون على رأس جدول أعماله.

وكان رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن دعا، الثلاثاء الماضي، إلى محاسبة الحكومة الإسرائيلية بعد تقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة يؤكد أن ما يشهده قطاع غزة إبادة جماعية.

وفي تصريح أدلى به مارتن للصحفيين، أكد أن إبادة جماعية تُرتكب بوضوح شديد في غزة، مشدداً على أن أفعال إسرائيل في القطاع تستوفي 4 من المعايير الخمسة للإبادة الجماعية.

الجزيرة
 
 
