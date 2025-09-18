لقاء أردني اوزبكي لبحث افاق التعاون في مجالات النقل

05:21 م

الوكيل الإخباري- بحث امين عام وزارة النقل فارس ابو دية اليوم الخميس مع نظيره الاوزبكي جسور تشوريف والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل وتسهيل حركة الركاب والتجارة بين البلدين.





وأكد أبو ديه خلال اللقاء الذي عقد في وزارة النقل أهمية تعزيز النقل وتوسيع نطاق خدمات النقل بين البلدين، مؤكدا حرص وزارة النقل على تسهيل حركة النقل الجوي للركاب والشحن وتطوير البنية التحتية اللوجستية بما يخدم المصالح التجارية والسياحية المشتركة.



من جانبه، أشار نائب وزير النقل الأوزبكستاني إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات بالمتعلقة بالشحن الجوي وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين، مؤكدا أن التعاون في النقل يشكل قيمة مضافة ويسهم في تطوير الربط الجوي بين المنطقتين.



واتفق الجانبان على متابعة الإجراءات اللازمة لتفعيل البروتوكول المعدل واتفاقيات النقل الجوي، وزيادة عدد رحلات شركات النقل الوطنية، إلى جانب ترتيب زيارات متبادلة للاطلاع على التجارب والخدمات، بما يعزز الشراكة العملية ويخدم مصالح القطاعين التجاري والسياحي.



وتناول الاجتماع كذلك تنسيق المشاريع المتعلقة باللوجستيات وتطوير البنية التحتية الداعمة لقطاع النقل، الى جانب ترتيب زيارة الوفد الضيف الى مطار الملك حسين والموانئ في العقبة للاطلاع على الخدمات والتسهيلات المقدمة هناك.