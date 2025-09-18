انطلاق الملتقى العلمي الأول لأندية المعلمين في عجلون

وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، الذي رعى فعاليات الملتقى، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بأندية المعلمين وتحرص على دعمها بجميع الأشكال الممكنة إيمانا بدورها الحيوي في خدمة الميدان التربوي.
وأكد أن على الأندية مسؤولية كبيرة في احتضان المعلمين وتوفير بيئة حوارية تسهم في تبادل الأفكار والخبرات، بما ينعكس إيجابا على تطوير العملية التعليمية.
وأشاد بالنشاط الملحوظ الذي شهدته الأندية خلال الفترة الأخيرة، مثمنا جهود مدير إدارة أندية المعلمين في الوزارة.
وأعرب عن أمله في أن يتوسع هذا الملتقى ليشمل باقي أندية المعلمين في مختلف محافظات المملكة لما له من أثر في تعزيز التفاعل المهني والثقافي بين المعلمين.
من جانبه، أكد مدير تربية عجلون خلدون جويعد أهمية عقد الملتقيات التربوية كوسيلة فعالة لتبادل الخبرات والاطلاع على مستجدات التعليم، وتطوير مهارات المعلمين، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تتطلب دعما مستمرا وتحديثا متواصلا في ظل المتغيرات العالمية السريعة.
وأشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه أندية المعلمين في دعم العملية التربوية من خلال تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة تهدف إلى تطوير العملية التعليمية وتزويد المعلمين بأساليب تربوية متعددة ومتجددة لتعزيز مهاراتهم المهنية، مؤكدا أهمية دور المعلم الفاعل في مواجهة التحديات وتقديم الدعم المستمر لكافة الفئات.
وأكدت المشرفة التربوية الدكتورة أميمة المومني أن الملتقى والذي تنظمه إدارة النشاطات التربوية بالتعاون مع نادي معلمين عجلون يشكل فرصة ثمينة لتعزيز التطوير العلمي والمهني المستدام وخدمة الميدان التربوي.
وأضافت أن برنامج الملتقى العلمي الأول لأندية المعلمين 2025 يتضمن أربع جلسات حوارية، حيث تشمل عدة محاور أبرزها المبادرات الملكية والإصلاح الشامل والتعليم المهني والتحول الرقمي ودور المعلم في غرس القيم والاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، بمشاركة الوزارة وأندية المعلمين من مختلف المحافظات.
