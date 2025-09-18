الخميس 2025-09-18 07:05 م
 

الكيان يمنع إدخال المساعدات من الأردن للقطاع حتى إشعار آخر

الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، عن وقف إدخال المساعدات من الأردن حتى إشعار آخر.اضافة اعلان


ويأتي القرار الإسرائيلي بعد مقتل شخصين، الخميس، في إطلاق نار عند "معبر اللنبي" الحدودي، وفقاً لجهاز الإسعاف الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء إن الرجلين اللذين يبلغان نحو 20 و60 عاماً وأصيبا في الحادث الذي وقع عند معبر اللنبي توفيا متأثرين بجروحهما.

ونقلت نجمة داوود الحمراء عن أحد مسعفيها قوله: "واصلنا تقديم الرعاية الطبية بما في ذلك محاولات الإنعاش، واضطررنا في نهايتها إلى إعلان وفاتهما".
 
 
