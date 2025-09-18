الخميس 2025-09-18 07:07 م
 

مصر .. كشف "المصير المؤسف" للسوار الفرعوني المفقود

مصر .. كشف "المصير المؤسف" للسوار الفرعوني المفقود
مصر .. كشف "المصير المؤسف" للسوار الفرعوني المفقود
 
الخميس، 18-09-2025 05:55 م
الوكيل الإخباري-  كشفت وزارة الداخلية في مصر، الخميس، ملابسات واقعة اختفاء سوار ذهبي عمره نحو 3 آلاف سنة من المتحف المصري في القاهرة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إن التحريات أسفرت عن أن السوار سُرق على يد أخصائية ترميم بالمتحف المصري بتاريخ 9 سبتمبر الجاري، وبيع إلى ورشة ذهب ومنها إلى عامل قام بصهره ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.

وأضافت أنه "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية حصيلة بيع السوار بحوزتهم".

والثلاثاء أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية البحث عن سوار أثري ثمين يقترب عمره من 3 آلاف سنة، إثر اختفائه من معمل الترميم في المتحف المصري بالقاهرة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن القطعة المفقودة "سوار ذهبي مُرصّع ذو خرزة كروية من اللازورد، يعود تاريخها إلى عهد الملك آمونموبي، فرعون الأسرة الحادية والعشرين (1070-945 قبل الميلاد)".

وتابع البيان أن "تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة كافة المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم"، بالإضافة إلى "تعميم صورة القطعة المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والحدودية" في مصر.

ويضم المتحف المصري في القاهرة، المشيَّد في أوائل القرن العشرين بميدان التحرير، 170 ألف قطعة أثرية ثمينة، من بينها القناع الجنائزي الذهبي للملك آمونموبي.

وستنقل إحدى أشهر مجموعاته، تلك التي عُثر عليها في مقبرة الملك توت عنخ آمون، إلى المتحف المصري الكبير الجديد قبل الافتتاح الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

قطر تبحث مع "الجنائية الدولية" محاسبة إسرائيل قانونياً

عربي ودولي قطر تبحث مع "الجنائية الدولية" محاسبة إسرائيل قانونياً

ا

أخبار محلية عاجل آخر تطورات عملية معبر الكرامة.. والتحرك الحكومي

ب

فن ومشاهير عيسى السقار يطلق أغنيته الجديدة "ويلي يا خلي"

ا

أخبار محلية المهندسة نور اللوزي عضواً بلجنة مراجعة البحوث الدوائية في مستشفى الجامعة الأردنية

العيسوي يستقبل الطفلة ربيعة أبو رمان أول أردنية تترأس لجنة حقوق الطفل بالبرلمان العربي

أخبار محلية العيسوي يستقبل الطفلة ربيعة أبو رمان أول أردنية تترأس لجنة حقوق الطفل بالبرلمان العربي

ا

أخبار محلية وزير الطاقة يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون في قطاع التعدين

الكيان يمنع إدخال المساعدات من الأردن للقطاع حتى إشعار آخر

أخبار محلية الكيان يمنع إدخال المساعدات من الأردن للقطاع حتى إشعار آخر

مصر .. كشف "المصير المؤسف" للسوار الفرعوني المفقود

منوعات مصر .. كشف "المصير المؤسف" للسوار الفرعوني المفقود



 
 





الأكثر مشاهدة