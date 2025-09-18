اختتام فعاليات التمرين البحري المشترك

الوكيل الإخباري- اختُتمت، اليوم الخميس، في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، فعاليات التمرين البحري المشترك (INFINITE DEFENDER 2025)، بمشاركة القوة البحرية والزوارق الملكية والقوات البحرية الأمريكية، بحضور قائد القوة وقائد قوة الواجب (56) في القيادة البحرية المركزية الأمريكية.

ونفذت القطاعات المشاركة سلسلة من التمارين البحرية والعمليات الميدانية شملت التشكيلات البحرية، مكافحة التسلل والتهريب، الاعتراض البحري، تفتيش السفن، معالجة المتفجرات والألغام البحرية، إضافةً إلى عمليات الإنقاذ والإخلاء الطبي، والرمايات، وفضّ ومكافحة الشغب من قِبل قوات المشاة البحرية.



وهدف التمرين الذي استمر لمدة أسبوع إلى تبادل الخبرات في مجالات التخطيط والقيادة والسيطرة، وتوحيد المفاهيم العسكرية البحرية المشتركة، وتطوير القدرات، وتأهيل المشاركين على الاستجابة العملياتية السريعة في بيئة متعددة المهام، بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات الأمنية البحرية الراهنة والمستقبلية.