إضاءة الخزنة بالبترا باللون البرتقالي احتفاءً بيوم التغيير وسلامة المرضى

الوكيل الإخباري- أضيئت واجهة الخزنة في مدينة البترا الأثرية باللون البرتقالي، مساء أمس الأربعاء، بمناسبة يوم التغيير بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى، تحت رعاية سمو الأميرة منى الحسين.

اضافة اعلان



وجاءت الفعالية بتنظيم من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية وبالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ضمن الجهود الرامية إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية سلامة المرضى وتعزيز ثقافة الجودة في القطاع الصحي.



وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، إن اختيار الخزنة في مدينة البترا للمرة الثانية لتكون منارة مضيئة في هذه المناسبة العالمية، يجسد رسالة البترا الإنسانية والحضارية، ويؤكد التزام الأردن بالقضايا التي تمس حياة الإنسان وصحته.



من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية الدكتورة سلمى جاعوني، أن إضاءة الخزنة باللون البرتقالي هو رمز عالمي للتضامن من أجل سلامة المرضى، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تذكر بأهمية العمل المشترك بين القطاعات الصحية والسياحية والمجتمعية لتكريس ثقافة سلامة المرضى في كل مكان.



ويأتي تنظيم هذا الحدث في البترا، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، بشكل يعكس رسالة إنسانية تتجاوز الحدود ويعزز دور الأردن كشريك فاعل في الجهود الدولية لضمان جودة الخدمات الصحية.