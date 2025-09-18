شاهد صور الأسلحة المستخدمة في عملية " معبر الكرامة"

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نشر اعلام عبري صور الأسلحة المستخدمة في عملية " معبر الكرامة" .

فيما قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إننا نتابع ما يجري تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة.



وأضاف المومني في منشور على منصة (إكس) إن جهاتنا المختصة تتابع الأمر، وسنعلن عن أية تفاصيل حال ورودها.