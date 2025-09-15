مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة المومني وآل ريال وآل السقا

ففي منطقة عبين، بمحافظة عجلون، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة نوال يوسف البدادوة، أرملة المرحوم محمد علي المومني، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة المومني، سائلا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
وفي منطقة دير غبار بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد القاضي المتقاعد المحامي صلاح الدين راغب ريال، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم آل ريال، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم ناصر عبدالكريم السقا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل السقا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ عجلون الدكتور نايف الهدايات.
