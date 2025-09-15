وزير التربية يقرر ترفيع واحالة معلمين واداريين الى التقاعد المبكر - اسماء

الوكيل الإخباري- قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، إحالة عشرات المعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم إلى التقاعد المبكر.



كما قرر الوزير محافظة إحالة آخرين إلى التقاعد المبكر بعد ترفيعهم إلى الدرجة التي تلي درجتهم الحالية.

