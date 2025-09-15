الإثنين 2025-09-15 12:23 م
 

وزير التربية يقرر ترفيع واحالة معلمين واداريين الى التقاعد المبكر - اسماء

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 15-09-2025 10:29 ص

الوكيل الإخباري-   قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، إحالة عشرات المعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم إلى التقاعد المبكر.

كما قرر الوزير محافظة إحالة آخرين إلى التقاعد المبكر بعد ترفيعهم إلى الدرجة التي تلي درجتهم الحالية.

Image1_920251510752157982545.jpg
Image2_920251510752157982545.jpg
Image3_920251510752157982545.jpg
Image4_920251510752157982545.jpg
Image1_920251510930726560899.jpg
Image2_920251510930726560899.jpg
Image3_920251510930726560899.jpg
Image4_920251510930726560899.jpg
Image1_920251510105671062759.jpg
Image2_920251510105671062759.jpg
Image3_920251510105671062759.jpg
Image4_920251510105671062759.jpg
Image1_9202515101032431940500.jpg 

 

 

 
 
