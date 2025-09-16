الثلاثاء 2025-09-16 02:38 م
 

اللواء الركن الحنيطي يرعى افتتاح مؤتمر كشف ومكافحة الطائرات المسيّرة (C-UAS)

اللواء الركن الحنيطي يرعى افتتاح مؤتمر كشف ومكافحة الطائرات المسيّرة (C-UAS)
اللواء الركن الحنيطي يرعى افتتاح مؤتمر كشف ومكافحة الطائرات المسيّرة (C-UAS)
 
الثلاثاء، 16-09-2025 12:50 م

الوكيل الإخباري-   رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض كشف ومكافحة الطائرات المسيّرة (C-UAS)، بحضور وزير الاستثمار ومديرَي الأجهزة الأمنية، الذي ينظمه المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB) بالتعاون مع شركة SAE MEDIA GROUP البريطانية، وبدعم من القوات المسلحة الأردنية.

اضافة اعلان


وبدأ الافتتاح بالسلام الملكي، تلاه تلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم. 


ويهدف المؤتمر الذي يُعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا على مدار يومين في فندق سانت ريجيس - عمّان، إلى استعراض أحدث التطورات في تقنيات رصد واعتراض الطائرات المسيّرة، ومناقشة أخلاقيات استخدامها، إلى جانب تبادل الخبرات حول التحديات المستقبلية في هذا المجال الحيوي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الاردن يدين بأشدّ العبارات توسيع الجيش الإسرائيلي العملية البرية على غزة

9666

فيديو منوع مزحة كادت تتحول لكارثة: حاول قص شعر صديقه بجهاز صنفرة

4

فيديو منوع طريقة متداولة لإصلاح انابيب المياه المكسورة

وفد الإعلام الكوري الجنوبي FEBC يختتم زيارة شاملة للأردن لتعزيز السياحة الدينية والثقافية

أخبار محلية وفد الإعلام الكوري الجنوبي FEBC يختتم زيارة شاملة للأردن لتعزيز السياحة الدينية والثقافية

ات

فيديو منوع هذا هو المعنى الحقيقي للمساواة بين الأطفال

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي الأردنيون ينفقون 1.44 مليار دولار على السياحة الخارجية منذ بدء العام

مديرية الأمن العام

أخبار محلية تعيينات وتنقلات واسعة في مديرية الامن العام - اسماء

غغغت

فيديو منوع متداول: هذه أخطر زحليقة مائية في العالم



 
 





الأكثر مشاهدة