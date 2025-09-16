اللواء الركن الحنيطي يرعى افتتاح مؤتمر كشف ومكافحة الطائرات المسيّرة (C-UAS)

الوكيل الإخباري- رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض كشف ومكافحة الطائرات المسيّرة (C-UAS)، بحضور وزير الاستثمار ومديرَي الأجهزة الأمنية، الذي ينظمه المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB) بالتعاون مع شركة SAE MEDIA GROUP البريطانية، وبدعم من القوات المسلحة الأردنية.

اضافة اعلان



وبدأ الافتتاح بالسلام الملكي، تلاه تلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم.