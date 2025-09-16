اللواء الركن الحنيطي يرعى افتتاح مؤتمر كشف ومكافحة الطائرات المسيّرة (C-UAS)

وبدأ الافتتاح بالسلام الملكي، تلاه تلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم.
ويهدف المؤتمر الذي يُعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا على مدار يومين في فندق سانت ريجيس - عمّان، إلى استعراض أحدث التطورات في تقنيات رصد واعتراض الطائرات المسيّرة، ومناقشة أخلاقيات استخدامها، إلى جانب تبادل الخبرات حول التحديات المستقبلية في هذا المجال الحيوي.
