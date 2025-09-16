اجتماع أردني سوري أميركي لبحث تثبيت وقف النار في السويداء وحل الأزمة

ويأتي ذلك استكمالًا للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ 12 آب 2025، وتاريخ 19 تموز 2025 لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.
