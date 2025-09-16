الثلاثاء 2025-09-16 12:27 م
 

اجتماع أردني سوري أميركي لبحث تثبيت وقف النار في السويداء وحل الأزمة

الثلاثاء، 16-09-2025 12:02 م
الوكيل الإخباري- يزور اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمهورية العربية السورية، ويلتقي وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، ويجري معه ومع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك اجتماعًا ثلاثيًّا مشتركًا لبحث الأوضاع في سوريا.اضافة اعلان


ويأتي ذلك استكمالًا للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ 12 آب 2025، وتاريخ 19 تموز 2025 لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.
 
 
