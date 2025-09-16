هل تجد صعوبة في سماع التلفزيون رغم استخدام أجهزة السمع؟ إليك الحل

الوكيل الإخباري- يعاني كثير من كبار السن وضعاف السمع من مشكلة متابعة التلفزيون، رغم استخدامهم لأجهزة سمع حديثة. ويرجع ذلك غالبًا إلى ضعف جودة مكبرات الصوت أو عدم توصيل السماعات بشكل مباشر بالصوت التلفزيوني.

✔️ الحل: تقنية البلوتوث وجهاز "TV Streamer"

إذا كانت سماعاتك الطبية تدعم البلوتوث، يمكنك ربطها بالتلفزيون مباشرة عبر جهاز صغير يسمى TV Streamer.



هذا الجهاز يُوصل بالتلفزيون (عادة من خلال مخرج "TOS Link") ويرسل الصوت مباشرة إلى السماعة، مما يمنحك صوتًا واضحًا ومخصصًا لحالة سمعك.



💡 الميزة الأهم؟ يمكنك سماع الصوت بوضوح بينما يستمر الآخرون في الغرفة باستخدام مكبر الصوت المعتاد.



📍 نصائح سريعة:

استشر اختصاصي سمع لاختيار الجهاز الأنسب.

تأكد من توافق جهازك مع نوع التلفزيون لديك.

توجد أيضًا سماعات رأس خاصة بالتلفزيون إذا لم يكن لديك سماعات طبية.



🧠 استخدام التقنية المناسبة يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا ويعيد لك متعة المشاهدة دون الحاجة للترجمة أو رفع الصوت إلى مستويات مزعجة.