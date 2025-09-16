البلقاء التطبيقية تحصل على 5 نجوم في التعليم والحوكمة والأثر البيئي

كما حصلت الجامعة على 4 نجوم في التصنيف العام خلال أول مشاركة لها في هذا الاعتماد المرموق، إضافة إلى 4 نجوم في محاور "البنية التحتية، البحث العلمي، توظيف الخريجين، التنوع والمساواة والشمولية"، حيث يعكس ذلك قدرتها على توفير بيئة تعليمية متكاملة تعزز جاهزية الطلبة لسوق العمل وتضمن العدالة والشمول.
ويُعدّ "كيو ستارز" من أبرز أنظمة التقييم الأكاديمي العالمية، إذ يقيس أداء الجامعات وفق معايير شاملة تشمل: التعليم، البحث العلمي، التوظيف، الحوكمة، الاستدامة، والبنية التحتية، ويُظهر نقاط التميز في أدائها على المستوى الدولي.
وقال رئيس الجامعة، أحمد العجلوني، إن هذا الإنجاز يعكس مكانة الجامعة الأكاديمية المتقدمة وقدرتها على مواكبة أرفع المعايير الدولية، مشيدًا بالجهود المشتركة لأسرة الجامعة من أكاديميين وإداريين وطلبة، الذين عملوا بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق التميز والارتقاء بالجامعة إلى مصاف الجامعات العالمية.
وأضاف أن الجامعة ماضية في تطوير خططها الاستراتيجية لتعزيز البحث العلمي التطبيقي، ودعم الابتكار والإبداع، وترسيخ مفهوم الجامعة الخضراء المستدامة، مؤكدًا التزامها بدورها الوطني في خدمة المجتمع المحلي، وبناء شراكات دولية تعزّز تنافسية خريجيها في سوق العمل الإقليمي والعالمي.
