ناجح الصوالحة يكتب .. دائرة المخابرات العامة ودورها العظيم

منذ عقود ونحن في الأردن نتلقى الضربات ونواجه مخططات خبيثة , في كل محاولة كان يقف خلف اكتشافها جهاز وطني قوي قادر أن يكون على مستوى الأمانة والمسؤولية , هذه المؤسسة قالت كلمتها وستبقى تقول كلمتها أن الوطن هو في رأس الاهتمامات والمقدمات والتضحيات , كلمتها تترجمها لفعل صريح من خلال عملها في الليل والنهار ليبقى الأردن كاملا وصامدا ورأفعا رأسه بفضل قيادته وشعبه وأجهزته الأمنية , لن ننسى ما مررنا به في السابق من عمليات إرهابية وراح ضحيتها شهداء لن ننساهم وسنبقى نتذكرهم ليعرف القاصي والداني أن هذا الوطن مهره غال .
نقاشات على جميع المستويات وبعضها انفلت من مساره الطبيعي , هذا دلالة أكيدة أنه عندما يكون الوطن الهدف يكون الصوت للسماء , نعذر من وصل صوته لعنان السماء وخرج عن البوصلة , لكن تمجيد الدور الوطني والإشادة بهذا الفعل الذي قادنا لنطمئن أن هذا الوطن بأيد أمينة وحريصة , دائرة المخابرات العامة قامت بدورها المطلوب والذي نتوقعه دائما , المخابرات العامة كانت وستبقى هي درعنا القوي والجدار الذي يستند عليه الوطن والمواطن عندما يحيط بنا خبثاء من الجهات الأربعة , كان ليلها كنهارها في سبيل أن نبقى في بيوتنا أمنيين مطمئنين نسير في دروب الحياة بسلام وأمان .
لهذا وجب علينا أن نكون مع الوطن وندعم الجهود المميزة التي تبذلها أجهزتنا الأمنية وبالأخص دائرة المخابرات العامة , هذه الدائرة التي تبذل جهودا خارقة لا نعلمها يعلمها الله تعالى , نقولها وكما قالها أجدادنا أن هذا الحمى بحمى الله تعالى وجنوده الأفياء وقيادته التي تسعى بكل قوة أن نبقى في أمن وأمان ونسير للأمام بعزيمة وانتماء , لكل غيور ومحب أن نكون مع الوطن وأن لا نسمح لكل طامع وحاقد أن ينفذ مآربه ومخططاته ليكون هذا الوطن ساحة كساحات الخراب والقتال التي نشاهدما منذ عشرات السنين , شكرا لكل مخلص ولكل منتمي ولكل فرد من أفراد جهاز المخابرات العامة , واعانكم الله على حملكم والمطلوب منكم لنتجاوز هذه المرحلة الحرجة التي مجبرين أن نكون بعمقها .
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمّان تحذر : رسائل نصية احتيالية ترد من أرقام دولية
-
الملك يعزي رئيس الوزراء الهندي
-
تنويه من الأمانة حول موعد تشغيل الإشارة الضوئية على شارع الصناعة
-
افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الـ 26 لجمعية الأورام
-
بني مصطفى تلتقي نائبة رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان العربي النائبة المغربية خديجة حجوبي
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الياباني في عمّان
-
انطلاق المؤتمر البيئي الطلابي في المدارس الرقمية الأميركية
-
العيسوي: نشامى المخابرات فرسان حق يكتبون المجد بصمت وحنكة