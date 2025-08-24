هام من القوات المسلحة للذكور والاناث.. فرصة تدريب

الامتيازات :
- تدريب مجاني
- حوافز شهرية
- اللباس المهني خلال مراحل التدريب المختلفة.
- شهادة كفاءة مهنية صادرة من الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب
- شهادة مزاولة مهنة صادرة من هيئة الإعتماد وضبط الجودة.
-
