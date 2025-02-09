وزارة التربية والتعليم تطلق إطارًا وطنيًا جديدًا لتقييم الطلبة

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها شكّلت فريقًا من الخبراء لدراسة الوضع الحالي للتقييمات وإجراء تحليل مفصل لها، ووضع خارطة طريق للتحسين، إضافة إلى بناء القدرات لاستخدام نتائج التقييم في صياغة السياسات التعليمية المستقبلية.
وأكدت الوزارة أن الإطار الوطني الجديد يعتمد على أساليب حديثة لتقييم الطلبة، بما يسهم في تحديد مستويات التعلم والاحتياجات التعليمية بدقة، ويساعد في إعداد خطط علاجية وأنشطة إثرائية لدعم الطلبة.
وبينت أن الإطار الجديد يشمل مجموعة من التعديلات الجوهرية، أبرزها: إدخال اختبار الاستعداد المدرسي لتحديد احتياجات الطلبة مع بداية التعليم الأساسي، وتحسين التقييمات الصفية عبر أدوات دقيقة تُركّز على تقييم الكفايات بدلاً من الحفظ.
كما شملت التعديلات تطوير التقييمات الوطنية للصفوف (3، 6، 9) من خلال نظام قياس موحّد ودقيق في تحليل النتائج، إضافة إلى تعزيز المشاركة في التقييمات الدولية وربطها بتطوير المناهج وتحسين البيئة التعليمية، وإصلاح امتحانات الثانوية العامة عبر تقليل الأوراق الامتحانية، واعتماد بنوك أسئلة وإدخال نظام الامتحانات على عامين.
وأكدت الوزارة أن هذا التطوير يأتي في ظل سعيها للارتقاء بجودة التعليم وضمان عدالة التقييم، بما يسهم في تحسين مخرجات العملية التعليمية وتعزيز جاهزية الطلبة لمتطلبات المستقبل.
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