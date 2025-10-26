وزارة الطاقة تطرح عطاء لتنفيذ انظمة طاقة متجددة لتحسين كفاءة الطاقة في 9 المستشفيات بإقليم الشمال

ودعت الوزارة في إعلانها المقاولين الراغبين بالمشاركة إلى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من وثائق الدعوة، شريطة إحضار الوثائق التي تثبت تصنيفهم ضمن الاختصاصات المطلوبة وسريانها، وتشمل:
المقاولون الأردنيون المصنفون لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة بالفئة الثانية أو أعلى، ولديهم خبرة مماثلة في توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية الحرارية (STWH).
الشركات المتوسطة والمتخصصة التي تمتلك خبرة مشابهة في توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية الحرارية (STWH).
ائتلافات المقاولين الأردنيين المصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الكهروميكانيك بالفئة الثانية أو الثالثة مع الشركات ذات الاختصاص في أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية الحرارية (STWH).
ائتلاف الشركات ذات الاختصاص في توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية الحرارية (STWH) بحد أقصى شركتين.
وأوضحت الوزارة أن طلب شراء وثائق الدعوة يتم إلكترونيًا عبر موقعها الإلكتروني (Memr.gov.jo)، حيث يبدأ بيع النسخ اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 26/10/2025 ولغاية يوم الخميس الموافق 30/10/2025 حتى الساعة 12 ظهرًا.
كما حددت الوزارة يوم الأحد الموافق 2/11/2025 كآخر موعد لاستقبال الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
، فيما سيكون آخر موعد لتقديم العروض الساعة 12 ظهرًا من يوم الخميس الموافق 6/11/2025.
واشترطت الوزارة إرفاق كفالة دخول على شكل "شيك مصدّق أو كفالة بنكية" صادرة عن بنك محلي، سارية لمدة (120) يومًا من تاريخ الإغلاق، بقيمة 12,500 دينار.
وأكدت الوزارة أن العروض يجب أن تُقدَّم في ثلاثة مغلفات مغلقة ومنفصلة: الأول للعرض الفني مع الوثائق المطلوبة، والثاني للعرض المالي، والثالث لكفالة دخول العطاء، على أن توضع جميعها داخل مغلف رابع مختوم يُكتب عليه اسم المناقص وبيانات العطاء ورقمه، مشيرة إلى أن ثمن نسخة العطاء يبلغ 200 دينار.
-
أخبار متعلقة
-
النص الكامل لخطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين
-
الملك: أثبتت أجيال هذا الوطن في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب
-
جلالة الملك عبدالله الثاني يفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين
-
الملك يلقي خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة بعد قليل
-
حفل إشهار وتوقيع كتاب مفترق العقول
-
اليرموك: تشكيلات أكاديمية واسعة – أسماء
-
اعلان صادر عن مديرية الأمن العام
-
"اليرموك" تحصد 3 جوائز بمسابقة "المحاكمة الصورية الوطنية"