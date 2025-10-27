وزير العمل: إنشاء معهد تدريب مهني مع المغرب في عمّان على 3 مراحل

الإثنين 2025-10-27 10:41 ص
 

الإثنين، 27-10-2025 09:50 ص
الوكيل الإخباري-   كرّم رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، خالد البكار، في مقر المؤسسة، السفير المغربي لدى المملكة فؤاد أخريف، وسفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة المغربية جمانة غنيمات، تقديرًا لجهودهما في تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن والمغرب في مجال التدريب المهني.اضافة اعلان


وجاء التكريم بعد توقيع البلدين، هذا الشهر، اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة التدريب المهني الأردنية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المغربي، بهدف إنشاء أول معهد مهني متميز أردني-مغربي في العاصمة عمان، على قطعة أرض مساحتها 11 دونمًا على طريق المطار، على أن يُنفَّذ المشروع على ثلاث مراحل.

وأشار البكار إلى أن الاتفاقية تأتي نتيجة للعلاقات الأخوية التاريخية بين الأردن والمغرب، وللتوجيهات الملكية السامية لكل من جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك محمد السادس لتعزيز التعاون الثنائي في مجال تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح أن الاتفاقية تستفيد من النموذج المغربي المتميز في "التكوين المهني" وبرامج التلمذة المهنية، بما يتيح نقل الخبرات والتجارب إلى الأردن لتطوير مهارات الشباب الأردني.

يُشار إلى أن التدريب في المعهد سيبدأ بمجالات حيوية تشمل التخصصات الصحية والدوائية، صيانة السيارات الكهربائية والهجينة، صيانة الأجهزة الكهربائية الدقيقة، المهارات الرقمية المتخصصة، وفنون الطهي والضيافة المغربية، مع إمكانية ابتعاث المتدربين إلى المغرب للاستفادة من التجربة المغربية المتميزة. ومن المتوقع أن يُحدث هذا التعاون نقلة نوعية في مجال التدريب المهني في الأردن، ويعزز فرص الشباب الأردني في الحصول على وظائف تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
 
 
