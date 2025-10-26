كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 83.90 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 80.5 دينارًا.
وتاليا التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
تراجع الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 2% في أول 8 أشهر من العام الحالي
-
ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
هيئة الأوراق المالية: نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية يصدر قريبًا
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
بيان صادر عن وزارة المالية
-
نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.0% خلال 8 أشهر