كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

الأحد، 26-10-2025 09:57 ص

الوكيل الإخباري-    استقرت أسعار الذهب في الاردن اليوم الاحد بحسب النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 83.90 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 80.5 دينارًا.

وتاليا التسعيرة:

Image1_102025269564911563763.jpg 

 
 
