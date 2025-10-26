الأحد 2025-10-26 10:57 ص
 

على طريقة أفلام هوليوود.. الامن العام ينقذ سائق مركبة !

الأحد، 26-10-2025 10:04 ص
الوكيل الإخباري-   تعاملت كوادر إدارة الدوريات الخارجية، الأحد، مع بلاغ ورد من أحد المواطنين أفاد خلاله بأنه يقود مركبته على الطريق الصحراوي ولا يستطيع التوقف نتيجة عطل في مثبت السرعة.اضافة اعلان


وأوضحت الإدارة، أنه جرى التواصل من قبل العاملين في غرفة عمليات الإدارة والاستفسار عن موقعه وتوجيهه من قبل العاملين في غرفة العمليات الرئيسية البقاء على يمين الطريق وعدم التجاوز.

وأبلغت الإدارة الدورية العاملة على طريق الحسا  لفتح حركة السير للمركبة، وبفضل التنسيق العالي وسرعة الاستجابة من مرتبات الدوريات، جرت السيطرة على الموقف وإيقاف المركبة بأمان بعد مسافة قصيرة بالقرب من فرع دوريات الحسا، بدون وقوع أي إصابات أو أضرار تُذكر.

وأعرب المواطن عن شكرة وتقديره لجهود طاقم الدورية لما بذلوه من جهد إنساني مميز في تقديم المساعدة.
 
 
الوكيل الإخباري- تسود أجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، فيما تكون حارة نسبيًا في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

