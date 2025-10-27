حادثة أمنية خطيرة بالجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار

08:43 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة 7 الإسرائيلية أنه بعد نحو أسبوعين من وقف إطلاق النار، كُشف عن حادثة أمنية خطيرة وغير مألوفة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي ناجمة عن إهمالٍ بشري، أدّت إلى انتهاك لإجراءات أمن المعلومات. اضافة اعلان





وأفادت القناة بأنّ رئيس الأركان إيال زمير أصدر أوامر بفتح تحقيق معمّق في الحادثة. كما فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعا على نشر أي تفاصيل إضافية، إلى حين انتهاء التحقيق وتحديد حجم الضرر الأمني المحتمل.