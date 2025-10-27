حادثة أمنية خطيرة بالجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار

وأفادت القناة بأنّ رئيس الأركان إيال زمير أصدر أوامر بفتح تحقيق معمّق في الحادثة. كما فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعا على نشر أي تفاصيل إضافية، إلى حين انتهاء التحقيق وتحديد حجم الضرر الأمني المحتمل.
