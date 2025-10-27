الإثنين 2025-10-27 10:41 ص
 

حادثة أمنية خطيرة بالجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار

رئيس الأركان إيال زمير
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير
 
الإثنين، 27-10-2025 08:43 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت القناة 7 الإسرائيلية أنه بعد نحو أسبوعين من وقف إطلاق النار، كُشف عن حادثة أمنية خطيرة وغير مألوفة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي ناجمة عن إهمالٍ بشري، أدّت إلى انتهاك لإجراءات أمن المعلومات.اضافة اعلان


وأفادت القناة بأنّ رئيس الأركان إيال زمير أصدر أوامر بفتح تحقيق معمّق في الحادثة. كما فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعا على نشر أي تفاصيل إضافية، إلى حين انتهاء التحقيق وتحديد حجم الضرر الأمني المحتمل.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

6

فيديو الوكيل ذبابة النمر الأسود وذبابة الرمل يمكن أن تنقلا الأمراض

25

فيديو الوكيل الدكتور عادل البلبيسي لـ برنامج الوكيل: لا وجود لذبابة النمر الأسود في الأردن

23 طالبا من ذوي الإعاقة يتفوقون بمعدلات فوق 90% في التوجيهي

أخبار محلية 23 طالبا من ذوي الإعاقة يتفوقون بمعدلات فوق 90% في التوجيهي

5

فيديو الوكيل الدكتور عادل البلبيسي لـ برنامج الوكيل : ذبابة الرمل لا تسبب الوفاة

القوات المسلحة الأردنية تجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

أخبار محلية الأردن استقبل 266 مريضا من غزة ضمن مبادرة الممر الطبي منذ آذار

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

مكافحة الأوبئة: ذبابة الرمل تسبب مرض "الليشمانيا" وهي غير منتشرة في الأردن

خاص بالوكيل مكافحة الأوبئة: ذبابة الرمل تسبب مرض "الليشمانيا" وهي غير منتشرة في الأردن

رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني خالد البكار

أخبار محلية وزير العمل: إنشاء معهد تدريب مهني مع المغرب في عمّان على 3 مراحل



 
 





الأكثر مشاهدة