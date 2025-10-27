قطع ملابس لا تحتاج إلى الغسيل بعد كل ارتداء

الجينز: قوي ولا يمتص العرق بسهولة، يمكن ارتداؤه 4–6 مرات قبل الغسل، مع تهويته أو تنظيف البقع يدويًا.
السترات الصوفية: تُرتدى فوق طبقات أخرى، ويمكن ارتداؤها 5–7 مرات ما لم تتسخ.
المعاطف والبليزر: أقل عرضة للاتساخ، يكفي تنظيفها بالبخار أو الكي، والغسل بعد 5–10 مرات أو كل موسم.
ملابس النوم: إذا استُحم قبل النوم، يمكن ارتداؤها 3–4 مرات، مع مراعاة الظروف الحارة أو التعرق.
نصيحة: تقليل الغسل لا يعني إهمال النظافة، بل الحفاظ على جودة الملابس وتوفير الماء والكهرباء، ويمكن الاكتفاء بالتهوية أو تعريض القطع للشمس لتبدو جديدة.
