قطع ملابس لا تحتاج إلى الغسيل بعد كل ارتداء

الوكيل الإخباري- غسل الملابس بعد كل استخدام قد يضر بالأقمشة ويقلل من عمرها، لذا يمكن اتباع أسلوب ذكي للحفاظ على نظافتها وجودتها. وفقًا لموقع Real Simple:

الجينز: قوي ولا يمتص العرق بسهولة، يمكن ارتداؤه 4–6 مرات قبل الغسل، مع تهويته أو تنظيف البقع يدويًا.

السترات الصوفية: تُرتدى فوق طبقات أخرى، ويمكن ارتداؤها 5–7 مرات ما لم تتسخ.

المعاطف والبليزر: أقل عرضة للاتساخ، يكفي تنظيفها بالبخار أو الكي، والغسل بعد 5–10 مرات أو كل موسم.

ملابس النوم: إذا استُحم قبل النوم، يمكن ارتداؤها 3–4 مرات، مع مراعاة الظروف الحارة أو التعرق.



نصيحة: تقليل الغسل لا يعني إهمال النظافة، بل الحفاظ على جودة الملابس وتوفير الماء والكهرباء، ويمكن الاكتفاء بالتهوية أو تعريض القطع للشمس لتبدو جديدة.