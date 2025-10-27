مجموعة كابيتال بنك تحقق نمواً في صافي أرباحها بنسبة 29.5% لتصل إلى 142 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2025

أبرز النتائج المالية للربع الثالث من عام 2025:
وأضاف السالم، أن النتائج المالية المتحققة هي انعكاس لرؤية شاملة تقوم على خلق قيمة اقتصادية مستدامة للمساهمين والاقتصاد الوطني، من خلال دعم النمو الاقتصادي المحلي وتمويل الأنشطة الإنتاجية الحيوية، بما ينسجم مع مسار التحديث الاقتصادي في الأردن، ويعكس التزام المجموعة بتعزيز دورها كشريك فاعل في التنمية المالية والاقتصادية.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة، أن الأداء الإيجابي للمجموعة هو نتاج للسياسة الحصيفة المُتبعة في إدارة المخاطر والتركيز على تنويع مصادر الدخل، موضحاً أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد مزيداً من الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية التشغيلية، بهدف تعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة، مشيراً إلى أن البنك يواصل تنفيذ مبادراته الاستراتيجية بما ينسجم مع طموحاته في النمو الإقليمي وتوسيع قاعدة عملائه.
من جهته، أكد أيمن أبو ادهيم، المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي - التابع للمجموعة وأحد أكبر المصارف الأهلية في العراق - أن المصرف سجل أداءً قوياً خلال الربع الثالث من العام الحالي تجلى في ارتفاع مساهمة الأنشطة التشغيلية الأساسية لتتجاوز 62.5% من إجمالي الدخل، وهو ما يبرهن على النجاح الملموس لاستراتيجية المصرف الطموحة في التحول نحو نموذج الأعمال المصرفية الشاملة وترسيخ أسس الربحية المستدامة.
وأضاف أبو ادهيم أن المصرف واصل مسيرة نموه، حيث ارتفع صافي محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 40%، بالتزامن مع نمو موجودات المصرف بنسبة18 % بنهاية الربع الثالث من العام الحالي. كما نجح المصرف في توسيع قاعدة عملائه وتعزيز انتشاره الجغرافي في مختلف أنحاء العراق.
