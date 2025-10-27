مجموعة كابيتال بنك تحقق نمواً في صافي أرباحها بنسبة 29.5% لتصل إلى 142 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2025

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن النتائج المالية خلال الربع الثالث للعام 2025، مواصلةً النمو الذي شهدته في النصف الأول من العام، حيث سجلت نمواً في مختلف مؤشراتها المالية الرئيسة، بالتزامن مع إحراز تقدم ملموس في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية الطموحة للفترة (2025- 2027).

أبرز النتائج المالية للربع الثالث من عام 2025:



