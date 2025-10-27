الأردن استقبل 266 مريضا من غزة ضمن مبادرة الممر الطبي منذ آذار

ويأتي ذلك تعزيزا لدور الأردن الإنساني في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الصحية وسط الظروف الصعبة في قطاع غزة.
الأحد، أجّلت القوات المسلحة الأردنية الدفعة رقم (14)، من الأطفال المرضى في قطاع غزة، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني"، التي أطلقتها المملكة بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين والمرضى من أبناء القطاع.
وضمّت الدفعة الجديدة 34 مريضا و78 مرافقا، سيجري علاجهم داخل المستشفيات الأردنية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، في إطار جسر الإسناد الطبي المستمر.
وتواصل القوات المسلحة عمليات الإجلاء والمساندة الطبية والإنسانية تنفيذاً للتوجيهات الملكية، تأكيداً على موقف الأردن الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مختلف الظروف.
