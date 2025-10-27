الإثنين 2025-10-27 10:40 ص
 

الأردن استقبل 266 مريضا من غزة ضمن مبادرة الممر الطبي منذ آذار

القوات المسلحة الأردنية تجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
القوات المسلحة الأردنية تجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
 
الإثنين، 27-10-2025 10:19 ص
الوكيل الإخباري-   استقبل الأردن 911 شخصا من قطاع غزة، بينهم 266 مريضا و645 مرافقا، جرى نقلهم برا وجوا في عدد من الرحلات لتلقي العلاج اللازم، منذ انطلاق مبادرة "الممر الطبي الأردني" بتوجيهات ملكية مطلع آذار الماضي.اضافة اعلان


ويأتي ذلك تعزيزا لدور الأردن الإنساني في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الصحية وسط الظروف الصعبة في قطاع غزة.

الأحد، أجّلت القوات المسلحة الأردنية الدفعة رقم (14)، من الأطفال المرضى في قطاع غزة، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني"، التي أطلقتها المملكة بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين والمرضى من أبناء القطاع.

وضمّت الدفعة الجديدة 34 مريضا و78 مرافقا، سيجري علاجهم داخل المستشفيات الأردنية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، في إطار جسر الإسناد الطبي المستمر.

وتواصل القوات المسلحة عمليات الإجلاء والمساندة الطبية والإنسانية تنفيذاً للتوجيهات الملكية، تأكيداً على موقف الأردن الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مختلف الظروف.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

6

فيديو الوكيل ذبابة النمر الأسود وذبابة الرمل يمكن أن تنقلا الأمراض

25

فيديو الوكيل الدكتور عادل البلبيسي لـ برنامج الوكيل: لا وجود لذبابة النمر الأسود في الأردن

23 طالبا من ذوي الإعاقة يتفوقون بمعدلات فوق 90% في التوجيهي

أخبار محلية 23 طالبا من ذوي الإعاقة يتفوقون بمعدلات فوق 90% في التوجيهي

5

فيديو الوكيل الدكتور عادل البلبيسي لـ برنامج الوكيل : ذبابة الرمل لا تسبب الوفاة

القوات المسلحة الأردنية تجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

أخبار محلية الأردن استقبل 266 مريضا من غزة ضمن مبادرة الممر الطبي منذ آذار

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

مكافحة الأوبئة: ذبابة الرمل تسبب مرض "الليشمانيا" وهي غير منتشرة في الأردن

خاص بالوكيل مكافحة الأوبئة: ذبابة الرمل تسبب مرض "الليشمانيا" وهي غير منتشرة في الأردن

رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني خالد البكار

أخبار محلية وزير العمل: إنشاء معهد تدريب مهني مع المغرب في عمّان على 3 مراحل



 
 





الأكثر مشاهدة