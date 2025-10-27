مصابون باستهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في خان يونس

10:54 ص

الوكيل الإخباري- أصيب عدد من الفلسطينيين، الاثنين، بعد قصف مسيّرة للاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طائرة مسيّرة للاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين أثناء تفقدهم لمنازلهم في منطقة عبسان الكبيرة في خان يونس، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح وصفت بعضها بالخطيرة، كما أطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة بشكل متواصل ومكثف تجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.



وأطلقت زوارق عسكرية إسرائيلية قذائفها صوب ساحل بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.