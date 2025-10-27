حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل محمد عدي عبيدات

ووفق رصد موقع "الوكيل الاخباري" ، فإن الطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، قد تعرض لحادث دهس من باص مدرستهما أدى إلى وفاته.
وأثار الحادث تفاعلاً واسعاً وتعاطفاً كبيراً عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون عن حزنهم العميق ، داعين بالرحمة والمغفرة للطفل، والصبر والسلوان لذويه، ومطالبين في الوقت ذاته بتشديد إجراءات السلامة المدرسية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.
"بمزيد من الحُزن والأسى، وبقلوبٍ يعتصرها الألم مؤمنين بقضاءِ اللهِ وقدرِه..
ننعي لكُم وفاة الطالب الخلوق {محمد عدي عبيدات } طالب من طلاب مدرستنا ،، مصابنا جلل ونحسبه عند الله شهيدا وطيرا من طيور الجنة .ولا نقول إلا ما يرضي الله
إنا لله وإنَّا إليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ٠
نتقدم بأحر التعازي لأهل الفقيد وذويه ونسأل الله أن يكون شفيعا لأهله في الآخرة .
وندعوا الله سبحانه وتعالى بأن يتغمَّده بواسع رحمته وغفرانه
عَظَّمَ الله أجْرَكم ، وجبرَ اللهُ مُصابكُم، ورحِمَ اللهُ فقيدنا ، وأسكنه فسيحَ جنَّاتِه".
