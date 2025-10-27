الإثنين 2025-10-27 08:21 ص
 

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل محمد عدي عبيدات

الطفل محمد عدي عبيدات
الطفل محمد عدي عبيدات
 
الإثنين، 27-10-2025 07:25 ص

الوكيل الإخباري-      خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي،بعد وفاة الطفل محمد عدي عبيدات إثر حادث دهس مؤسف في محافظة إربد.

ووفق رصد موقع "الوكيل الاخباري" ، فإن الطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، قد تعرض لحادث  دهس من  باص مدرستهما أدى إلى وفاته.

وأثار الحادث تفاعلاً واسعاً وتعاطفاً كبيراً عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون عن حزنهم العميق ، داعين بالرحمة والمغفرة للطفل، والصبر والسلوان لذويه، ومطالبين في الوقت ذاته بتشديد إجراءات السلامة المدرسية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

ونعت  مدرسة رفيف النموذجية الطفل بكلمات مؤثرة عبّرت فيها عن حزنها العميق لفقد أحد طلبتها، مؤكدة أنه كان مثالًا في الأدب والبراءة، وداعيةً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

 


"بمزيد من الحُزن والأسى، وبقلوبٍ يعتصرها الألم مؤمنين بقضاءِ اللهِ وقدرِه..
ننعي لكُم وفاة الطالب الخلوق  {محمد عدي عبيدات } طالب من طلاب مدرستنا ،، مصابنا جلل ونحسبه عند الله شهيدا وطيرا من طيور الجنة  .ولا نقول إلا ما يرضي الله 
إنا لله وإنَّا إليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ٠
 نتقدم بأحر التعازي لأهل الفقيد وذويه ونسأل الله أن يكون شفيعا لأهله في الآخرة .
وندعوا الله سبحانه وتعالى بأن يتغمَّده بواسع رحمته وغفرانه
عَظَّمَ الله أجْرَكم ، وجبرَ اللهُ مُصابكُم، ورحِمَ اللهُ فقيدنا ، وأسكنه فسيحَ جنَّاتِه".

 

 
 
