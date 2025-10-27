حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل محمد عدي عبيدات

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي،بعد وفاة الطفل محمد عدي عبيدات إثر حادث دهس مؤسف في محافظة إربد.



ووفق رصد موقع "الوكيل الاخباري" ، فإن الطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، قد تعرض لحادث دهس من باص مدرستهما أدى إلى وفاته.



وأثار الحادث تفاعلاً واسعاً وتعاطفاً كبيراً عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون عن حزنهم العميق ، داعين بالرحمة والمغفرة للطفل، والصبر والسلوان لذويه، ومطالبين في الوقت ذاته بتشديد إجراءات السلامة المدرسية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

ونعت مدرسة رفيف النموذجية الطفل بكلمات مؤثرة عبّرت فيها عن حزنها العميق لفقد أحد طلبتها، مؤكدة أنه كان مثالًا في الأدب والبراءة، وداعيةً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.