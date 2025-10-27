23 طالبا من ذوي الإعاقة يتفوقون بمعدلات فوق 90% في التوجيهي

10:30 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751503 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شهد شهر أيلول سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي نفذها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز حقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. اضافة اعلان





في خطوة تعكس دعم المجلس للطلبة ذوي الإعاقة، كرّم سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء ورئيس المجلس، الطلبة الأوائل من ذوي الإعاقة الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2024–2025 بمعدلات تجاوزت 95%. وقد بلغ عدد الطلبة المشاركين في الامتحان 641 طالبًا وطالبة، نجح منهم 390، مع تسجيل 23 طالبًا وطالبة بمعدل يفوق 90%، وهو إنجاز يعكس قدرتهم على التميز وتحدي الصور النمطية.



كما أُطلقت المرحلة الثانية من مشروع "لن نتخلى عن أي امرأة: العنف القائم على النوع الاجتماعي والإعاقة"، الذي تنفذه الجمعية الإيطالية لتنمية المرأة (AIDOS) بالتعاون مع المجلس الأعلى، ويستهدف تعزيز الحماية والتمكين الاجتماعي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في مخيمات اللجوء والمجتمعات المضيفة، مع التركيز على توفير دعم نفسي واجتماعي متكامل لنحو 5850 شخصًا.



وفي إطار تمكين ذوي الإعاقة في الإعلام الرقمي، اختتم المجلس، بالتعاون مع منصة "مدرج لريادة الإعلام الرقمي"، البرنامج التدريبي المكثف "بداية رقمية"، الذي شارك فيه 14 شخصًا من ذوي الإعاقات المختلفة. وهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المشاركين في الإعلام الرقمي وإنتاج محتوى يعبر عن قضاياهم وحقوقهم.



وفي خطوة مهمة لتعزيز شمولية الخدمات، وقعت شركة كهرباء محافظة إربد والمجلس الأعلى مذكرة تفاهم تهدف إلى تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الشركة، تأكيدًا على التزام الشركة بتوفير بيئة عمل وخدمات دامجة لجميع الفئات.



كما نفّذ المجلس أكثر من 30 زيارة ميدانية بالتعاون مع الجهات الشريكة، شملت مراكز إيوائية لتفقد أوضاع المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى برنامج تدريب مدربين (TOT) لجمعية العناية بمرضى باركنسون، وتدريب عملي في مركز البوتاس للخدمات النهارية الدامجة.



وشهد الشهر تنفيذ 44 برنامجًا تدريبيًا، بينها برامج توعوية في مجالات مثل إتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرامج متخصصة في تأهيل ضباط الاعتماد ورفع الوعي بمتطلبات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.



كما نفّذ المجلس 13 زيارة فنية لمتابعة أوضاع الطلبة المكفوفين، وإعداد تقارير فنية لتهيئة مدارس جديدة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب ذوي الإعاقة. وضمن مشروع التعليم الدامج، تم استلام أعمال تهيئة خمس مدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.



وفي مجال السلامة العامة والوصول، قامت مديرية الوصول بزيارة ميدانية إلى محطة متحف الأردن للباص السريع بعد حادثة سقوط فتاة من ذوات الإعاقة الحركية، حيث أعدت تقريرًا مفصلاً عن الحادثة.



واستقبل المجلس عددًا من الشكاوى المتعلقة بالحق في العمل، وتم حل معظمها، مع تعيين أربعة أشخاص ذوي إعاقة في القطاع الخاص. كما قدم المجلس خدمات الترجمة بلغة الإشارة في 14 لقاءً وندوة، إضافة إلى إنتاج فيديوهات توعوية مترجمة.