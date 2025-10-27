فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

06:08 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي في الأغوار الجنوبية (مغذي بئر مذكور) يوم الاثنين الموافق 27 تشرين الأول 2025، من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية الساعة 3:00 عصراً، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة وتعديل أعمدة متوسط على المغذي، بالإضافة إلى قص الأشجار القريبة من الشبكة.





وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل مناطق فيفا، المعمورة، السلماني، الغويبة، خنيزيرة، السمار، ومناطق توزيع العقبة.



وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يأتي ضمن أعمال الصيانة الدورية لضمان استمرارية التيار الكهربائي بجودة وكفاءة عالية.