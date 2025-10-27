فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل مناطق فيفا، المعمورة، السلماني، الغويبة، خنيزيرة، السمار، ومناطق توزيع العقبة.
وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يأتي ضمن أعمال الصيانة الدورية لضمان استمرارية التيار الكهربائي بجودة وكفاءة عالية.
